Почти 2 тысячи домов подготовили к отопительному сезону в Балашихе

В городском округе Балашиха подходит к завершению масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов. Все 78 котельных и более 400 километров тепловых сетей уже приведены в полную готовность к работе в зимних условиях.

Кроме того, завершены необходимые мероприятия на 642 километрах сетей водоснабжения и 525 километрах сетей водоотведения. Особое внимание уделяется многоквартирным жилым домам: из 2085 домов полностью подготовлено 1974, что составляет 94,6% от запланированного объема. В социальной сфере также ведется активная работа — к началу холодов полностью готовы 118 из 264 объектов.

В управляющих компаниях города подготовка к зимнему периоду начинается сразу после окончания отопительного сезона. Например, в жилом комплексе «Пехра» промывка и опрессовка систем, замена и контроль оборудования проводятся с мая.

«Тепло и вода должны быть всегда, безаварийное существование — это наше правило. Наши дома готовятся к зиме как внешне, так и внутренне. Мы уже проделали все необходимые плановые работы, также заменили все, что требовалось обновить к началу сезона. Сейчас наш ЖК полностью готов к холодам», — рассказала мастер участка ЖК «Пехра» Светлана Сливка.

Работы по подготовке жилого фонда и социальных объектов планируют полностью завершить к старту отопительного сезона в Балашихе, что обеспечит комфорт и безопасность жителей в холодное время года.