Почти 2 тысячи детей отдохнут в лагерях «Ромашка» и «Родина» в Подольске

К старту оздоровительной кампании в городском округе Подольск проверили детские лагеря «Ромашка» и «Родина». Они отвечают всем требованиям и готовы к приему свыше 1700 детей.

Соответствие лагерей установленным нормам проверила специальная комиссия, в которую вошли сотрудники администрации городского округа Подольск, представители Роспотребнадзора, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России, Управления Министерства внутренних дел и Росгвардии.

Во время осмотра отдельное внимание специалисты уделили материально-техническому оснащению летних лагерей, наличию программ воспитания. Комиссия также проверила, соответствуют ли условия санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также нормам безопасности. По результатам осмотра комиссия сделала заключение, что оздоровительные центры «Ромашка» и «Родина» готовы к открытию.