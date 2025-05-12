Почти 2 тысячи человек перевели дачи в статус жилых домов в Подмосковье с января

С начала года более 1,8 тысячи жителей Подмосковья подали заявления на признание дачных домов жилыми через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Отличие жилого дома от садового заключается в том, что садовый дом — это временное жилье, которое используют в летний период, а в жилом доме живут постоянно. Подать заявление на изменение статуса дома с садового на жилой и наоборот можно в режиме онлайн, воспользовавшись услугой на регпортале, которая предоставляется бесплатно», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чтобы дом можно было перевести в статус жилого, он должен соответствовать требованиям капитального строения: иметь фундамент, окна, электричество, холодную воду, канализацию, отопление и вентиляцию. Перед подачей заявления нужно провести техническое обследование здания и получить заключение.

Решение о признании дома жилым принимает местная администрация в течение 13 рабочих дней и направляет ответ в личный кабинет заявителя и в Росреестр для внесения данных в ЕГРН.