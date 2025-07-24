Почти 2 тысячи бойцов СВО из Подмосковья оформили выплату взамен земельного участка

Московская областная дума завершила весеннюю сессию, в рамках которой был принят важный закон. Теперь 500 тысяч рублей взамен земельного участка могут получить родственники погибших участников специальной военной операции независимо от места проживания.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что в конце прошлого года региональный парламент принял закон, в соответствии с которым выплату могут получить бойцы, удостоенные звания Героя России или награжденные государственными орденами за участие в специальной операции и имеющие статус ветерана боевых действий. Также она положена родственникам погибшего военнослужащего.

«Важно обеспечить равные права всем участникам СВО и их семьям. С начала года выплаты получили более 1800 жителей региона», — отметил Игорь Брынцалов.

Для удобства получателей разработан четкий механизм реализации закона. Жители других регионов могут оформить выплату через портал госуслуг Московской области, при этом в течение трех рабочих дней необходимо предоставить оригиналы документов в многофункциональный центр для сверки.

Средства можно использовать по своему усмотрению — без ограничений по целевому назначению. Важно, что временных рамок для обращения за выплатой не установлено.

Закон предусматривает всевозможные жизненные ситуации. Право на выплату сохраняется даже при наличии земельного участка, полученного от государства.

В случае наличия нескольких иждивенцев в семье погибшего военнослужащего средства распределяют в равных долях в порядке очереди: сначала право имеют вдова или вдовец, не вступившие в новый брак, затем несовершеннолетние дети или ставшие инвалидами до 18 лет, далее следуют дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно, и родители, а в последнюю очередь — совершеннолетние дети.