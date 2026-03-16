Почти 2 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с января

Диагностика новообразований полости рта доступна в стоматологических поликлиниках Подмосковья. Ее проводят с применением метода люминесцентной стоматоскопии. Исследование в этом году уже прошли почти две тысяч человек.

Люминесцентная стоматоскопия позволяет быстро выявить патологические изменения тканей. Ее проводят при помощи специальной лампы и очков. Врач направляет устройство в полость рта, а любое отклонение от нормы подсвечивается иначе.

«С начала года такое исследование прошли почти две тысячи жителей региона. У 27 пациентов по результатам обследования были выявлены отклонения, требующие консультации онколога. Все они своевременно направлены на дополнительные исследования», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максима Забелина.

Диагностику проводят бесплатно на приеме у стоматолога.