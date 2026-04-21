Почти 2 млн жителей Подмосковья перешли на электронные счета за ЖКУ

Жители Подмосковья могут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ в пользу электронных. Это уже сделали почти два миллиона человек, и цифра продолжает расти.

Электронная квитанция — это аналог бумажной. Она содержит такую же информацию, но при этом имеет ряд преимуществ.

Так, цифровой документ помогает сберегать деревья и природные ресурсы, не теряется и не приходит в негодность. Данные остаются под надежной защитой, а счет можно скачать и оплатить в любое время.

Подписаться на электронную квитанцию можно в личном кабинете или в мобильном приложении МосОблЕИРЦ в разделе «Платежи» — «Получать платежные документы в электронном виде».