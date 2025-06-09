Почти 2 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Жители Подмосковья стали в три раза чаще консультироваться с врачом дистанционно. С начала года в регионе провели почти два миллиона таких приемов.

Телемедицинские консультации в Подмосковье доступны как взрослым, так и детям. Благодаря этому пациентам не нужно ехать в медучреждение и поговорить с врачом в любом удобном месте.

«На онлайн-приёме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения», - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

С начала года в регионе провели почти два миллиона телемедицинских консультаций, что в три раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Онлайн-прием возможен только после первичной консультации в больнице.

Записаться можно на интернет-портале «Здоровье», а также через информат в поликлинике и по телефону 122.