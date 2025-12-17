Почти 2 млн собак и кошек вакцинировали в Подмосковье с начала года

Подмосковные ветеринары вакцинировали около двух миллионов собак и кошек с начала 2025 года. Четверть из числа прививок была сделана от бешенства — одного из самых опасных заболеваний для животных и человека.

Проведение процедуры доступно в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья, а также на выездных пунктах без очередей и формальностей.

Среди бесплатных прививок — укол от бешенства «Рабикан». Помимо него, есть и комплексные препараты за дополнительную плату. Собак обычно прививают от чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций, инфекционного гепатита и лептоспироза, а кошек — от панлейкопении, вирусного ринотрахеита, калицивироза, хламидиоза, герпесвирусной инфекции, а также дерматомикозов.

Ввести нужную вакцину питомцу можно в более чем 80 государственных ветеринарных клиниках Московской области. Адреса и график работы центров доступен на интерактивной карте.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам здоровья домашних животных. Специалисты принимают звонки по номеру +7 (495) 668-01-25 ежедневно с 9:00 до 21:00. В ночные часы на интересующие вопросы отвечает голосовой помощник «Вита».