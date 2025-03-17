Почти 2 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Парки Подмосковья — популярное место отдыха жителей и гостей региона. За неделю с 10 по 16 марта их посетили более 1,8 миллиона человек, что на 191 тысячу больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самым популярным за неделю стал парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили более 67 тысяч человек. Здесь есть живописная набережная, спортивные площадки, детские зоны, 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. На втором месте в топе расположился Центральный парк в Долгопрудном, тройку лидеров замкнул парк имени Калинина в Королеве.

Помимо этого, в число лидеров по посещаемости вошли зона отдыха в Пушкино, где для посетителей обустроили скейтпарк и спортивные площадки, а также парк имени Толстого в Химках с дорожками для прогулок, детскими площадками и ресторанами.