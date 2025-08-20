Почти 2 млн бутылок питьевой воды выпустили в Подмосковье с начала года

Соблюдение правильного питьевого режима играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни. В июле жители Подмосковья стали чаще приобретать чистую питьевую воду: спрос на продукцию без сахара, подсластителей и ароматизаторов продемонстрировал рост на 31,4% по сравнению с показателями июня.

Стабильные поставки качественной воды на прилавки магазинов обеспечивают ведущие региональные производители. По итогам первых шести месяцев года они выпустили свыше 1,8 миллиона полулитровых бутылок чистой питьевой и натуральной минеральной воды.

На долю Московской области пришлось более 47,2% от общего объема производства продукции в Центральном федеральном округе и 16,1% от общероссийского объема.

Наибольший вклад в удовлетворение потребительского спроса вносят компании «Фонте Аква ПК», «Мегапак», «Нила Спрингс» и «Жемчужина Клина».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывает всестороннюю поддержку местным производителям и напоминает, что систематическое употребление чистой воды благотворно влияет на обмен веществ и является основной профилактикой обезвоживания.