Почти 2 миллиона жителей Подмосковья прошли тестирования на ВИЧ с начала года

Бесплатные и анонимные тесты на ВИЧ можно пройти в поликлиниках Подмосковья и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. С начала года услугой воспользовались свыше двух миллионов человек.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева напомнила, что ответственное поведение — это не только про соблюдение правил дорожного движения. Это значит быть внимательным к себе и близким.

В этом году тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли на 14,7% человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, 41а, а также в кабинетах тестирования по месту жительства. Подробную информацию можно найти на сайте hivmo.ru.

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