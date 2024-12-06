Почти 2 миллиона жителей Подмосковья подписались на онлайн-оплату ЖКУ

Жители Подмосковья активно переходят на электронные счета за ЖКУ. Если в начале января таких абонентов в «МосОблЕИРЦ» было 730 тысяч, то сейчас их уже свыше 1,9 миллиона.

Электронный платежный документ несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. При этом у онлайн-счета масса преимуществ: он не потеряется, его удобно оплатить и так далее.

Перейти на электронную квитанцию можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи». В настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

До Нового года есть шанс выиграть 1500 рублей за подписку на электронный счет. Узнать об акции подробнее можно здесь.