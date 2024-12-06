Сегодня 11:35 Почти 2 миллиона жителей Подмосковья подписались на онлайн-оплату ЖКУ Фото: фото: спецкор РИАМО / фото: спецкор РИАМО
Жители Подмосковья активно переходят на электронные счета за ЖКУ. Если в начале января таких абонентов в «МосОблЕИРЦ» было 730 тысяч, то сейчас их уже свыше 1,9 миллиона.
Электронный платежный документ несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. При этом у онлайн-счета масса преимуществ: он не потеряется, его удобно оплатить и так далее.
Перейти на электронную квитанцию можно в
личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи». В настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.
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