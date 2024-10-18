Почти 2 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала сезона

На 41-й неделе 2024 года уровень заболеваемости ОРВИ остается ниже пороговых значений на 52%. Среди вирусов преобладают респираторные инфекции не гриппозной природы, такие как риновирус, аденовирус, вирус парагриппа и бокавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 1,9 миллиона человек, вакцинация продолжается. Управление Роспотребнадзора по Московской области постоянно контролирует эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу.

Ежегодная вакцинация — лучший способ защиты от гриппа, так как состав вакцины обновляется в зависимости от прогнозов ВОЗ. Отмечается, что оптимальный период для прививки — с сентября по ноябрь.

Жителям Московской области также напоминают о важности соблюдать меры профилактики: мыть руки, избегать контактов с больными, носить маски в общественных местах, проветривать помещения и поддерживать здоровый образ жизни.

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