Почти 2 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше 1,8 миллиона человек посетили парки Московской области с 29 июля по 4 августа. В топ-5 вошли парк Пехорка в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах и Сестрорецкий парк в Клину.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Отмечается, что самую большую посещаемость за указанный период зафиксировали в субботу. Более 340 тысяч человек побывали в парках 3 августа. За все выходные дни посещаемость превысила 640 тысяч человек.

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