Почти 2 километра дорожного покрытия обновят в Раменском к октябрю

В Раменском округе продолжается реализация Народной программы «Единой России». Уже к концу сентября в муниципалитете планируют завершить масштабные дорожные работы.

Глава округа и секретарь местного отделения партии Эдуард Малышев отметил, что в Раменском капитально обновят два крупных участка — в общей сложности заменят почти 15,9 тысячи квадратных метров покрытия.

«Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги на улице Красноармейской составляет 1,305 километра, общая площадь укладываемого покрытия — 9800 квадратных метров. На улице Профсоюзной ведется замена старой железобетонной плитки на асфальтобетонное покрытие на участке дороги протяженностью 0,514 километра и площадью 6080 квадратных метров», — уточнил Малышев.

В список первоочередных задач вошли и работы по обращениям жителей. Так, в селе Речицы на улице Садовой ремонтируют участок дороги, который после сильных дождей или весеннего паводка становился практически непроходимым. На отрезке протяженностью 925 метров укладывают щебеночное основание общей площадью более 3500 квадратных метров.

С начала года рамках Народной программы в округе привели в порядок свыше 14 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы прошли в населенных пунктах Спас-Михнево, Заболотье и Быково.

Кроме того, в деревне Головино появилась новая дорога, а в районе садового товарищества «Якорь» построили современный подъездной путь.

В общей сложности в округе в план 2025 года по Народной программе вошли 85 объектов дорожной инфраструктуры. Из них 79 составляют дорожные участки, общая протяженность которых достигает 54,71 километра.