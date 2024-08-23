Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Почти 190 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года. У 322 из них заподозрили заболевания.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, пройти онкоскрининг полости рта можно на приеме у стоматолога. Обнаружить патологию позволяет люминесцентная стоматоскопия.

«Такая диагностика злокачественных новообразований проводится на приеме у врача-стоматолога. Она необходима для своевременного выявления патологии», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Люминесцентную стоматоскопию поводят при помощи специальной лампы и очков. Врач направляет ее в полость рта и видит отклонения, которые подсвечиваются не так, как здоровые ткани. Пройти такую диагностику можно бесплатно.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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