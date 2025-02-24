Почти 190 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье провели почти 190 тысяч телемедицинских консультаций. Пообщаться с врачом удаленно можно онлайн, записавшись через «Госуслуги» или по телефону 122.

Как сообщили в региональном Минздраве, на онлайн-приеме врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает анализы и оформляет электронные рецепты на льготные лекарства.

«Основным преимуществом телемедицины является отсутствие необходимости посещения поликлиники, что позволяет значительно сэкономить время, так как получить консультацию можно в любом удобном для пациента месте», — сказал глава министерства Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через «Госуслуги», информат в поликлинике, на приеме лечащего врача и по телефону 122.