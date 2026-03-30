Почти 190 ярмарок откроют в Подмосковье в апреле

Одним из самых приятных способов провести весенние выходные в Подмосковье остается поход на ярмарку. Уже в апреле в регионе начнут работать 186 торговых площадок, которые развернутся в 39 муниципалитетах.

Площадки будут разными по настроению и наполнению — от садово-дачных до праздничных.

Так, в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии откроется ярмарка «Сад и огород» — место, где легко приобрести все необходимое к началу дачного сезона: от рассады до полезных мелочей для участка.

В Химках на проспекте Мельникова развернутся ряды под названием «Предприниматели Подмосковья» — там акцент сделают на локальной продукции и знакомстве с региональными производителями. Более легкое настроение создаст ярмарка «Красавица-весна» в селе Ельдигино в Пушкинском округе — с сезонными товарами и атмосферой обновления.

Тем, кто уже готовится к одному из главных весенних праздников, стоит заглянуть на площадку «Пасхальный праздник» во Фрязине, где можно найти угощения и декоративные мелочи для дома.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что особенно насыщенной ярмарочная программа будет в Красногорске, где откроют около 30 площадок, Щелкове (14) и Зарайске (11).

Полный список площадок, их адреса и график работы доступны на портале «Мой АПК».