Почти 19 тысяч операций пациентам с инфарктами провели в Подмосковье в 2025 году

В Московской области совершенствуют систему помощи пациентам с инсультами и инфарктами. Число высокотехнологичных операций растет с каждым годом, а жители региона получают необходимую помощь в максимально сжатые сроки.

За минувшиие пять лет количество чрескожных вмешательств на фоне острого коронарного синдрома увеличилось более чем вдвое — с 8,5 тысяч в 2020 году до почти 19 тысяч в 2025 году.

«Также значительно выросло число тромбэкстракций при ишемическом инсульте — со 171 вмешательства в 2021 году до 1 410 в 2025 году. Мы продолжаем расширять возможности сосудистых центров, оснащать их современным оборудованием и внедрять новые технологии лечения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

На территории региона работают 17 региональных сосудистых центров и 17 первичных сосудистых отделений, оснащенных ангиографическими комплексами, компьютерными и магнитно-резонансными томографами.

В этих учреждениях пациентам с инфарктами и инсультами проводят высокотехнологичные малоинвазивные вмешательства, причем всю медицинскую помощь предоставляют жителям Подмосковья бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.