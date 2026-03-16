Почти 19 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье за месяц

Почти 19 тысяч домашних животных получили необходимую защиту от опасных инфекций в государственных ветеринарных клиниках Московской области за месяц. Регулярная вакцинация остается главным и самым надежным способом профилактики серьезных заболеваний у животных.

За указанный период на вакцинацию привели свыше 10,2 тысячи собак и более 8,5 тысячи кошек. Основной объем процедур приходится на вакцинацию против бешенства. Эта вирусная инфекция поражает не только зверей — она смертельно опасна и для человека.

Чтобы иммунитет питомца оставался крепким, прививать его нужно каждый год. Для жителей Подмосковья в государственных ветклиниках эта процедура бесплатная с использованием отечественного препарата «Рабикан». Помимо него, владельцам предлагают и другие вакцины на выбор.

Визит к ветеринару можно использовать и для того, чтобы обезопасить любимца от целого ряда других распространенных инфекций. Кошек, помимо бешенства, защищают от панлейкопении, калицивируса, герпеса, ринотрахеита, хламидиоза и дерматомикозов.

Для собак существуют комплексные вакцины, формирующие иммунитет сразу против нескольких заболеваний: чумы плотоядных, парво- и коронавирусного энтерита, аденовируса, инфекционного гепатита, парагриппа и лептоспироза. Такие многокомпонентные препараты позволяют обезопасить питомца максимально эффективно.

Ветеринарные специалисты обращают внимание владельцев на то, что с наступлением весны и началом дачного сезона, когда животные начинают больше времени проводить на улице, вопрос своевременной вакцинации становится особенно острым.

Сделать прививку можно в одной из государственных ветклиник — в области их более 80. Адрес ближайшего учреждения и контактную информацию легко найти на интерактивном портале «Мой АПК».

Кроме того, с приходом устойчивого тепла в парках Московской области вновь начнут работу мобильные ветеринарные пункты.