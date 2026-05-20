Почти 1,9 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут пройти дистанционные консультации с медицинскими специалистами. В рамках приема все желающие могут обсудить итоги диспансеризации, результаты анализов, а также, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или скорректировать лечение.

Телемедицина делает получение большого спектра медицинских услуг значительно доступнее, а также позволяет существенно сэкономить время.

«В Подмосковье с начала года врачи провели почти 1,9 миллиона онлайн-приемов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Услугу могут получить взрослые, дети, а также беременные женщины. Запись доступна через приложение «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье», а также по номеру телефона горячей линии 122.