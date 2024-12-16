Почти 19 гектаров земли выделили в Подмосковье на создание спортобъектов

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается в Московской области. С начала года Министерство имущественных отношений региона согласовало предоставление 22 муниципальных земельных участков общей площадью около 19 гектаров для постоянного и безвозмездного пользования.

Земли передают под уже существующими спортивными объектами для их дальнейшего обслуживания и благоустройства, а также для возведения новых спортивных сооружений.

Например, для нужд учреждений спорта городского округа Егорьевск выделили два земельных участка. Первый — площадью 0,18 гектара — предназначен для создания универсальной спортивной площадки у Дворца спорта «Егорьевск» в деревне Полбино. Второй участок, площадью 0,73 гектара, передан спорткомплексу «Мещера» для благоустройства футбольного поля с естественным покрытием на улице Фабричная в Егорьевске.

Для Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова в городе Клин согласовали земельный участок для комплексной реконструкции. В рамках обновления планируется демонтаж нескольких блоков здания, реконструкция бассейна площадью около 540 квадратных метров и обновление четырехэтажного административного корпуса. Также благоустроят прилегающую территорию с созданием парковки на 80 машиномест. Завершение строительных работ запланировано на 2025 год.

Дополнительно для объекта дополнительного образования «Спортивная школа „Зубренок“» в городском округе Серпухов выделили 4,2 гектара под строительство спортивных трасс. Эти участки будут оборудованы для проведения областных и всероссийских соревнований с круглогодичным обслуживанием.