Почти 1800 аварийных деревьев вырубили в Истринском округе с начала года

Чтобы предотвратить угрозу для жителей и инфраструктуры, в этом году специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное и озеленительное хозяйство Истры» спилили 1792 опасных дерева. Работы по оздоровлению зеленого фонда также включали обрезку растительности с последующей утилизацией всех отходов.

Как отметил исполняющий обязанности директора МБУ «Дорожное и озеленительное хозяйство Истры» Николай Белозеров, первоочередной целью этой работы является обеспечение безопасности жителей. Он пояснил, что учреждение целенаправленно устраняет деревья, которые могут упасть при сильном ветре, создавая риски для жизни и здоровья людей, целостности имущества и стабильности инфраструктуры. По его словам, своевременные меры позволяют предотвратить многие чрезвычайные ситуации.

Помимо спиливания опасных деревьев, в комплекс работ вошел профессиональный уход за здоровой растительностью. Специалисты провели формующую и омолаживающую обрезку 201 дерева, а на 984 деревьях выполнили санитарную вырезку ветвей и поднятие крон. Также рабочие раскряжевали 384 упавших дерева и обрезали кустарники на площади более 2700 квадратных метров.

Технологический цикл завершился утилизацией всех порубочных остатков. В общей сложности специалисты измельчили 1911 кубических метров древесины, еще 3506 кубометров вывезли для промышленного дробления.

Отметим, что все мероприятия проводят в строгом соответствии с регламентами по содержанию зеленых насаждений. Такой комплексный подход позволяет не только минимизировать риски, но и способствует формированию здоровой, красивой и безопасной городской среды для жителей.