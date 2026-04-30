Почти 180 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг на рак кишечника

Обследование основано на современном методе — анализе на скрытую кровь, который позволяет обнаружить даже минимальные признаки внутреннего кровотечения, зачастую незаметные на ранних стадиях болезни.

«За время работы программы онкоскрининга в Подмосковье обследование прошли более 177 тысяч человек. У 364 выявлены злокачественные новообразования, из них у 65% на ранней стадии — и все они уже получают лечение. Ранняя диагностика работает именно так: чем раньше выявлена патология, тем выше шансы пациента на выздоровление. Скрининг бесплатный, доступен всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Медики обращают внимание, что раннее обнаружение опухолей кишечника не только повышает продолжительность и качество жизни, но и нередко позволяет обойтись менее травматичными методами лечения. В ряде случаев удаление новообразований возможно без полостной операции — с применением эндоскопических технологий.

Скрининг доступен бесплатно для жителей старше 45 лет и проводится в рамках диспансеризации. Специалисты напоминают, что регулярные профилактические осмотры остаются одним из ключевых инструментов сохранения здоровья.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту прикрепления, записавшись через региональный портал «Здоровье», по телефону, через инфоматы, приложение «Добродел Здоровье», а также через чат-бот в MAX.