Почти 180 тысяч регистраций с недвижимостью совершили в Подмосковье в июле

В июле 2024 года в Подмосковье выполнили более 178 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

За месяц зарегистрировали свыше 18 тысяч объектов недвижимости, на регистрацию ипотеки подали более 12 тысяч заявлений, 92% из которых — в электронном виде. Помимо этого, поступило более четырех тысяч заявлений на регистрацию договоров долевого участия.

Отмечается, что с каждым годом доля электронных услуг растет. Это позволяет заявителям экономить как время, так и деньги. Практически все услуги Росреестра теперь доступны в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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