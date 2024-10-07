Почти 18 тысяч жителей Реутова сделали прививки от гриппа с начала осени

В начале сентября в Реутове стартовала прививочная кампания, направленная на профилактику гриппа среди населения. На сегодняшний день вакцинацию прошли 17 819 человек, что составляет 15,7% от общего числа жителей города.

Для предотвращения массового распространения гриппа и защиты лиц, которые не могут быть привиты, а это дети до шести месяцев и лица с противопоказаниями, необходимо вакцинировать 60% населения.

Взрослые жители могут получить прививку в городских поликлиниках №1 на улице Гагарина, 4, и №2 на Юбилейном проспекте, 80. Также в конце сентября открылись мобильные пункты вакцинации в торговых центрах "Экватор" и "Реутов парк", где прививки делают по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 12:00 до 19:30.

На данный момент в наличии имеются вакцины от гриппа: Совигрипп, Флю-М, Гриппол+, и от пневмококковой инфекции — Превенар 13. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис.

Беременные женщины могут сделать прививку в городских поликлиниках, получив направление у терапевта в женской консультации.

Детям прививки делают в детской поликлинике на Садовом проезде, 7, и в детском отделении поликлиники №2 на Юбилейном проспекте, 17. В детских учреждениях доступна вакцина «Ультрикс Квадри».

Руководители предприятий могут организовать вакцинацию сотрудников на рабочих местах, согласовав дату и время с городскими поликлиниками.

Напомним, что прививочная кампания завершится в декабре.

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