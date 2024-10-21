Почти 18 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в передвижных комплексах

Жители Подмосковья могут пройти вакцинацию от гриппа в поликлинике или мобильном комплексе. С начала года на передвижных станциях привились почти 18 тысяч человек.

По словам главы подмосковного Минздрава Алексея Сапанюка, вакцинация — это самый надежный способ защитить себя от гриппа.

«Для удобства жителей в регионе у самых проходимых мест, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов, работают мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа», — напомнил он.

Чтобы пройти процедуру в мобильном комплексе, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Врач проведет осмотр и сделаем прививку.

Адреса и график работы мобильных комплексов доступны по ссылке.

Сделать прививку также можно в поликлинике по предварительной записи через «госуслуги», по номеру 122 или информат.