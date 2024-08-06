Почти 18 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье в июле

Почти 18 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались как самозанятые в июле. Всего такой статус в регионе имеют свыше 761 тысячи человек.

Как сообщила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, с начала года количество самозанятые в регионе выросло на 108 тысяч человек. Они трудятся в строительстве, грузовых перевозках, рекламе, IT и других сферах.

Самозанятые Подмосковья могут получить консультации центра «Мой бизнес» и узнать о получение региональных и федеральных мерах поддержки. Так, в течение года они могут подать заявку на получение субсидии в размере до 500 тысяч рублей для выхода на маркетплейсы.

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