Почти 18 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье в июле

В июле подмосковные ветеринары вакцинировали почти 18 тысяч домашних животных. Их привили от бешенства, чумы, аденовирусных и других опасных инфекции.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, всего с начала года ветеринары провели иммунизацию 63,3 тысячи кошек и 94 тысяч собак. Из них 100 тысяч получили бесплатную отечественную вакцину от бешенства «Рабикан».

На платной основе животных привили от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтерита, лептоспироза собак и других заболеваний.

Хозяевам напомнили, что вакцинация доступна в госветклиниках и их мобильных пунктах. Привить питомца также можно во время выездных акций. Адреса и график размещены на интерактивной карте.