Почти 18 тысяч детей пошли в школы и детские сады в Солнечногорске

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоялись в Солнечногорске. Всего в этом году в школы и детские сады муниципалитета пошли почти 18 тысяч детей, из них 1876 — первоклассники.

При поддержке регионального правительства в Солнечногорске свои двери открыли три новых образовательных учреждения — школа в деревне Голубое, пристройка к Поваровской школе, детский сад в микрорайоне Рекинцо-2, а также две школы после капитального ремонта — школа № 5 и лицей № 1.

«Программа по улучшению социнфраструктуры Солнечногорска — масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа! Нам важно продолжать создавать комфортные условия для воспитания и обучения юных жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Самым масштабным объектом стала новая школа на 1375 мест в деревне Голубое. В здании разместились учебные классы, игровые группы продленного дня, три спортивных зала, актовой зал на 400 человек и два читальных зала, а также ИТ-зона и столовая на 696 мест. На прилегающей территории обустроили стадион, спортивные площадки и дорожки.

Площадь пристройки к Поваровской школе на 300 мест — почти 10 тысяч квадратных метров. Здание в пять раз больше старой школы, построенной в 1957 году. Новый корпус позволит полностью ликвидировать вторую смену.