Почти 18 тысяч детей пошли в школы и детские сады в Солнечногорске
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоялись в Солнечногорске. Всего в этом году в школы и детские сады муниципалитета пошли почти 18 тысяч детей, из них 1876 — первоклассники.
При поддержке регионального правительства в Солнечногорске свои двери открыли три новых образовательных учреждения — школа в деревне Голубое, пристройка к Поваровской школе, детский сад в микрорайоне Рекинцо-2, а также две школы после капитального ремонта — школа № 5 и лицей № 1.
«Программа по улучшению социнфраструктуры Солнечногорска — масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа! Нам важно продолжать создавать комфортные условия для воспитания и обучения юных жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Самым масштабным объектом стала новая школа на 1375 мест в деревне Голубое. В здании разместились учебные классы, игровые группы продленного дня, три спортивных зала, актовой зал на 400 человек и два читальных зала, а также ИТ-зона и столовая на 696 мест. На прилегающей территории обустроили стадион, спортивные площадки и дорожки.
Площадь пристройки к Поваровской школе на 300 мест — почти 10 тысяч квадратных метров. Здание в пять раз больше старой школы, построенной в 1957 году. Новый корпус позволит полностью ликвидировать вторую смену.
В новом трехэтажном детском саду в микрорайоне Рекинцо-2 разместились 13 групп, включая две ясельные и две коррекционные, а также игровые комнаты, спальни, буфет, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, кабинет логопеда, столовая. На территории сделали теневые навесы, игровые и спортивные комплексы.
В лицее № 1 заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, отремонтировали и утеплили фасад, расширили пищеблок. Учреждение оснастили новой мебелью и оборудованием. Цветовые и дизайнерские решения согласовывали родители.
В школе № 5 тоже полностью обновили кровлю и фасад здания, внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, благоустроили прилегающую территорию. Объект построен в 1940 году, и такие масштабные работы здесь провели впервые.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».