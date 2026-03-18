Почти 1,8 миллиона сельхозживотных вакцинировали в Подмосковье с начала года
В Подмосковье активно продолжается планомерная работа по защите животных от опасных инфекций. Специалисты государственной ветеринарной службы региона с начала года провели вакцинацию почти 1,8 миллиона голов скота и птицы.
Это важнейшее мероприятие позволяет держать под контролем распространение заразных болезней, сохранять численность поголовья и гарантировать качество и безопасность продукции.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что в первую очередь усилия направлены на борьбу с теми заболеваниями, которые наносят экономический ущерб хозяйствам.
За первые два месяца года защиту от бешенства получили свыше 8,7 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. Против такой опасной инфекции, как сибирская язва, привили более 15,8 тысячи животных.
В свиноводстве цифры тоже значительные: более 202 тысяч особей вакцинировали от классической чумы, а свыше 85,4 тысячи — от рожи. Не обошли вниманием и овец с козами — от оспы привили более 900 голов.
Также почти 1,7 миллиона пернатых получили прививки от болезни Ньюкасла, и около 950 голов — от высокопатогенного гриппа птиц.
Масштабная кампания проходит на регулярной основе во всех хозяйствах региона. Это – обязательное условие для ведения деятельности. Ветеринары проводят вакцинацию строго по графику.
Кратность прививок зависит от конкретного заболевания. Системный подход позволяет создать у поголовья стойкий иммунитет и обеспечить стабильную, бесперебойную работу предприятий агропромышленного комплекса.
Ветеринарные специалисты обращают внимание владельцев животных на необходимость внимательно следить за состоянием скота и птицы, а также своевременно проводить необходимые исследования.
Еще одно важное правило: приобретать животных можно только при наличии у продавца сопроводительных документов.
Для тех, кому нужна подробная информация о ветеринарных услугах, на портале «Мой АПК» размещены все необходимые разъяснения и материалы.