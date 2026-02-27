Почти 170 незаконных рекламных объявлений убрали в Истре с начала февраля

Работы проводятся на регулярной основе, чтобы очистить общественные пространства от визуального шума. Коммунальщики убирали все виды наружной рекламы: от мелких бумажных листовок до массивных пластиковых баннеров и табличек, которые неизвестные размещали на заборах и деревьях.

«Улица — это не доска объявлений! Не забывайте об этом. Мы ведем работу по двум фронтам — оперативный снос незаконных конструкций и профилактика, чтобы предотвратить появление новых рекламных вредителей», — поделились в организации.

Под прицел специалистов МБУ «ДОДХИБ» попали не только центральные улицы, но и отдаленные территории. Чистоту наводили в Истре и Дедовске, Павловской Слободе и Лобаново, а также в Снегирях, Покровском и других населенных пунктах округа.