Почти 17 тысяч школьников Подмосковья прошли «Урок цифры» о кибербезопасности

Только за первую неделю нового этапа всероссийского «Урока цифры» занятия посетили свыше 16,7 тысяч учеников. Они посвящены космической кибербезопасности.

Проект «Лаборатории Касперского» предлагает школьникам разных возрастов погрузиться в мир космических технологий. Самые юные участники отправляются на виртуальную миссию, где в игровой форме узнают, как устроены современные спутники.

Учащимся средней школы рассказывают, как критически оценивать риски и угрозы, которые могут поджидать цифровые и космические системы. Старшеклассники же занимаются освоением настройки алгоритмов для анализа космических данных, построения безопасных каналов связи и даже способов отражения кибератак на спутники и орбитальные станции.

Пройти увлекательные задания можно в любое удобное время: как на школьном уроке под руководством учителя, так и самостоятельно дома. Тренажер доступен для всех желающих до 8 февраля на официальной платформе «Урока цифры».

Масштабную программу реализуют по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».