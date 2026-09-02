Почти 17 тысяч подмосковных медиков получили компенсацию аренды жилья

В Московской области для сотрудников государственных медицинских учреждений действует программа ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Размер финансовой может быть разным.

Сумма достигает 30 тысяч рублей для одинокого специалиста и 45 тысяч рублей для супружеской пары медиков, при этом итоговая сумма зависит от удаленности конкретного городского округа от столицы.

«В Московской области выстроена система мер поддержки медицинских работников, включающая программы „Социальная ипотека“, „Приведи друга“, „Земский доктор“ и другие. На данный момент компенсацию аренды жилья получают почти 17 тысяч медработников, из них — более 5,6 тысячи врачей и свыше 11,2 тысячи — средний медперсонал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для получения выплаты кандидат должен трудиться на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья, по должности из утвержденного перечня.

Дополнительно проверяют отсутствие собственной недвижимости у заявителя, его супруга или детей на территории региона, а также факт отсутствия пользования помещениями коммерческого, социального или специализированного найма.

Заявку на оформление меры поддержки необходимо подать через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения обращения составляет не более 10 рабочих дней. Помимо компенсации съема жилья, специалисты могут рассчитывать на участие в других социальных проектах, подробный перечень которых опубликован по ссылке.