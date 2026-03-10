Почти 17 тысяч медиков получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

В Московской области продолжает активно работать механизм поддержки медицинских кадров в решении жилищного вопроса. Одной из самых востребованных мер стала программа компенсации аренды жилья, запущенная в 2022 году.

За время действия программы ей воспользовались уже около 17 тысяч специалистов, в том числе 5,8 тысячи врачей.

В зависимости от удаленности округа, медики могут получать ежемесячную выплату до 30 тысяч рублей. Если же в съемной квартире проживает супружеская пара, где оба работают в медицинских учреждениях, размер компенсации увеличивается до 45 тысяч рублей в месяц.

«Полностью восстановиться и набраться сил перед началом нового рабочего дня можно только дома в комфортных условиях. Для решения жилищного вопроса медработников в регионе действует широкий спектр мер соцподдержки, в том числе „Социальная ипотека“, „Земля врачам“», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Программа ориентирована на медиков, которые трудятся на полную ставку в учреждениях, подведомственных областному Минздраву. Важным условием является отсутствие у заявителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей собственной недвижимости в Подмосковье.

Также у них не должно быть действующих договоров социального, коммерческого или специализированного найма жилья.

Подробное описание всех условий программы доступно по ссылке.

Для получения компенсации специалистам необходимо оформить электронное заявление через региональный портал государственных услуг. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней.

Ознакомиться с полным перечнем льгот и программ для медиков можно на специализированном портале.