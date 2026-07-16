Почти 17 тысяч медиков оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

Мособлдума подводит итоги работы седьмого созыва. Одним из значимых социальных решений стал закон о ежемесячных выплатах медикам на аренду жилья — его приняли в конце 2021 года, а с 2022 года выплаты начали получать работники здравоохранения. Число получателей поддержки уже достигло почти 17 тысяч человек.

Мера поддержки призвана решать одну из ключевых проблем при привлечении кадров — жилищный вопрос.

«Результат такого системного подхода — рост числа кадров. В 2021 году в Московской области работало 25,1 тысячи врачей, в 2026 году — уже свыше 27 тысяч. Прирост почти на две тысячи человек», — отметил Игорь Брынцалов.

Размер ежемесячной компенсации на аренду жилья достигает 30 тысяч рублей — сумма зависит от муниципального образования. Если в семье оба супруга — медработники, они могут рассчитывать на выплату до 45 тысяч рублей (также с учетом муниципалитета). Оформить заявку на получение компенсации можно на региональном портале госуслуг.

Помимо привлечения кадров, власти региона уделяют внимание созданию достойных условий труда. За период с 2021 по 2025 год в Московской области построили 51 новый объект здравоохранения. Это поликлиники, стационары, фельдшерско‑акушерские пункты и станции скорой помощи.

Особое место занимает крупный инфраструктурный проект в Балашихе: в микрорайоне Ольгино возводят флагманскую для всего региона многопрофильную больницу — она рассчитана более чем на тысячу коек. В составе комплекса будет консультативно‑диагностический центр на 300 посещений в смену. По словам Игоря Брынцалова, новая больница станет самой технически оснащенной в Московской области.