Почти 160 тысяч медицинских справок оформили онлайн в Подмосковье с начала года

В Московской области все желающие могут заказать медицинские справки онлайн. Сделать это можно на сайте государственных услуг.

Для заказа доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписка из амбулаторной карты, сертификат о профилактических прививках, а также медицинские документы.

«Пациент может заказать необходимый документ дистанционно, в любое удобное время, не меняя своего привычного графика и не тратя время на поездку в медицинское учреждение. С начала этого года через интернет заказали почти 160 тысяч справок», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сервис доступен на сайте государственных услуг в разделе «Электронные мед. документы».