Почти 160 тысяч исследований животных на бруцеллез провели в Подмосковье с января

Ветеринары продолжают активную работу в Подмосковье по профилактике опасных заболеваний, общих для животных и человека. С начала года специалисты провели свыше 158 тысяч лабораторных исследований крупного рогатого скота на бруцеллез.

Инфекция, которая поражает нервную систему, сердце, суставы и репродуктивные органы животных, представляет опасность и для людей. Заразиться можно при контакте с больными овцами, козами, коровами или свиньями. При этом заболевший человек не опасен для окружающих.

В регионе действует строгий график обследований, в соответствии с которым молочные породы проверяют дважды в год, а мясные — один раз.

Ветеринары самостоятельно посещают хозяйства для отбора проб. Владельцам животных необходимо заранее обратиться в ближайшую государственную клинику.

Такие меры позволяют своевременно выявлять и предотвращать распространение опасных инфекций.