Почти 160 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 26 по 30 января Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 157 объектов. Среди них 71 участок земли, который можно взять в аренду, и 80 участков, которые продают в собственность.

Кроме того, на аукцион выставили три нежилых помещения для аренды, одно — на продажу, а также два объекта для водопользования.

Многие участки предназначены для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

В деревне Синево сдают в аренду участок площадью почти 12 соток. Начальная цена — 500 тысяч рублей в год. А в селе Ивановское продают в собственность участок под личное хозяйство размером более 23 соток. Его начальная стоимость составляет 1 290 758 рублей.

Для предпринимателей также предложили лоты. В Дмитровском округе можно арендовать землю под строительство спортивных объектов площадью 8,66 сотки. В Истре доступен для съема участок размером 80 соток под объекты дорожного сервиса, а в Волоколамском округе предлагают в аренду территорию площадью 61,2 сотки для размещения складов.

Правило торгов простое: побеждает тот, кто предложит самую высокую цену.

Посмотреть все доступные участки и объекты коммерческой недвижимости можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья. Все аукционы в регионе проводят в электронном формате. Чтобы в них участвовать, нужно заранее получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Дополнительные сведения доступны в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.