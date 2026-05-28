Почти 1,6 тыс. га освободят от борщевика на МЖД летом
В летний период на Московской железной дороге проведут работы по очистке почти 1,6 тысяч гектаров полосы отвода от борщевика. Об этом проинформировал Минтранс Подмосковья, ссылаясь на Московскую железную дорогу.
Наибольшие объемы работ запланированы на нескольких участках: Румянцево – Чисмена Рижского направления, Дорохово – Можайск Белорусского направления, Пушкино – Софрино, Хотьково – Сергиев Посад, Струнино – Александров Ярославского направления.
Методы борьбы с ядовитым растением включают в себя окос, обработку гербицидами и боронование почвы.
Эти мероприятия проводятся каждый год в рамках комплекса мер по содержанию полосы отвода.
Источник: «Московская железная дорога».