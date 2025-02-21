Почти 16 километров дорог отремонтируют в Ленинском округе в 2025 году

В Ленинском городском округе план ремонта дорог пополнился девятью дополнительными участками. Таким образом, в текущем году вместо 19 объектов будет обновлено уже 28 — это две региональные и 26 муниципальных дорог общей протяженностью около 16 километров.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что решение расширить список ремонтируемых дорог было принято в ответ на обращения жителей, поступившие во время выездных встреч и обходов территорий.

«Многие из этих просьб касались улиц, которые изначально не были включены в план на 2025 год. Мы решили увеличить объем работ, чтобы учесть пожелания граждан», — заявил он.

Среди новых участков, добавленных в план, оказались улицы Спортивная и Спасская в Расторгуевской части Видного, Новая и Сиреневая в деревне Калиновка, Советская улица в Белеутово (на участке от дома культуры), Центральная улица в Дроздово и 2-й дачный переулок в Видном. Последние объекты включили в перечень по просьбам ветеранов и тружеников тыла, проживающих в этих районах.

Кроме того, в список работ добавлены два участка регионального значения: дорога от трассы М-5 «Урал» до Каширского шоссе и участок от Каширского шоссе до деревни Дыдылдино.

Ремонтные работы начнутся весной, когда позволят погодные условия, и завершатся к сентябрю.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Московской области планируется обновить около 840 километров региональных дорог, что почти на треть больше по сравнению с предыдущим годом.