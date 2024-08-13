Почти 150 врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье с января

Почти 150 медиков из Подмосковья получили земельные участки по льготной программе с начала года. В этом году программу расширили, теперь в ней могут участвовать психиатры.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, врачи региона могут получить разные меры поддержки, среди них — бесплатные земельные участки для строительства дома или ведения хозяйства. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, в этом году перечень специальностей по программе расширили.

«Такая мера позволяет не только поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в наших больницах, но и привлекать дополнительные кадры. В этом году мы расширили перечень специальностей по программе, включив в нее врачей-психиатров. Всего с начала года земельные участки получили почти 150 человек», — сказала она.

Получить земельные участки могут медики, которые работают в областном учреждении здравоохранения Подмосковья и имеют стаж не менее трех лет.

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