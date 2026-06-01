Почти 150 волонтеров Подмосковья прошли интенсив в молодежном центре в Королеве

В молодежном центре «Космос» в Королеве завершился трехдневный образовательный интенсив для 140 активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Участники, интересующиеся журналистикой, фото- и видеосъемкой, а также цифровыми коммуникациями, получили практические навыки создания медиаконтента и работы в современном информационном пространстве.

Проект «Региональный медиацентр волонтеров Подмосковья» реализовали благодаря победе в грантовом конкурсе при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда президентских грантов.

Одной из ключевых тем обучения стала кибербезопасность. Эксперты проекта «КиберМосква» рассказали участникам о защите персональных данных, цифровом следе и способах распознавания мошеннических и вербовочных схем в интернете. Каждый участник получил рекомендации по обеспечению собственной цифровой безопасности.

Профессионалы медиаиндустрии поделились опытом создания фото- и видеоматериалов, использования актуальных трендов и современных инструментов, включая российские нейросети для подготовки текстов, визуального контента и автоматизации рабочих процессов. Кроме того, активисты совершенствовали навыки публичных выступлений и работы перед камерой.

Отдельную программу подготовили для амбассадоров движения, которые занимаются продвижением добровольческих инициатив и привлечением новых участников к волонтерской деятельности.

Завершился интенсив практикой в редакции, где участники смогли применить полученные знания в совместной работе с профессиональными журналистами. Итогом проекта стало формирование сообщества медиаволонтеров, готовых рассказывать о добровольческих инициативах Подмосковья и вовлекать в них все больше жителей региона.