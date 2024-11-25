Почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов провели в Подмосковье за 3 месяца

С августа по октябрь 2024 года в лабораториях ветеринарной экспертизы Министерства сельского хозяйства Московской области проверили свыше 106 тысяч проб овощей и фруктов с региональных ярмарок и рынков. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты провели более 143 тысяч анализов на физико-химические и радиометрические показатели, а также проверили содержание нитратов. По органолептическим признакам с продажи сняли почти 300 килограммов овощей и фруктов в августе, 228 килограммов в сентябре и 208 килограммов в октябре.

Напомним, что покупка продуктов на стихийных рынках может быть опасна. Жителям и гостям региона следует помнить, что продавец обязан иметь документы, подтверждающие происхождение и качество товаров.