Почти 150 территорий приведут в порядок в Серебряных Прудах

Месячник чистоты и порядка стартовал в Подмосковье 23 марта по инициативе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Генеральная уборка началась и в Серебряных Прудах.

Коммунальные службы приводят в порядок после зимы двор № 8 в микрорайоне Центральный. Работы много — нужно убрать прошлогоднюю листву и мусор, покрасить лавочки и урны у подъездов. На детской площадке специалисты ремонтируют и меняют сломанные элементы. Преображаются и внутридворовые проезды. Трактора щеткой убирают скопившийся за зиму песок, а потом поливальные машины моют проезжую часть.

«Наша главная цель — сделать Серебряные Пруды красивее и комфортнее для жизни. Муниципальный округ Серебряные Пруды всегда славился чистотой, красотой, ухоженностью. За время месячника мы при в приведем в порядок почти 150 дворовых и общественных территорий», — рассказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Павел Четверкин.