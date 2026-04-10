Почти 150 территорий приведут в порядок в Серебряных Прудах
Месячник чистоты и порядка стартовал в Подмосковье 23 марта по инициативе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Генеральная уборка началась и в Серебряных Прудах.
Коммунальные службы приводят в порядок после зимы двор № 8 в микрорайоне Центральный. Работы много — нужно убрать прошлогоднюю листву и мусор, покрасить лавочки и урны у подъездов. На детской площадке специалисты ремонтируют и меняют сломанные элементы. Преображаются и внутридворовые проезды. Трактора щеткой убирают скопившийся за зиму песок, а потом поливальные машины моют проезжую часть.
«Наша главная цель — сделать Серебряные Пруды красивее и комфортнее для жизни. Муниципальный округ Серебряные Пруды всегда славился чистотой, красотой, ухоженностью. За время месячника мы при в приведем в порядок почти 150 дворовых и общественных территорий», — рассказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Павел Четверкин.
Еще один из пунктов весенней генеральной уборки — приведение в порядок контейнерных площадок. Коммунальщики их моют, используя специальную химию. Она эффективно устраняет загрязнения и обеззараживает поверхность площадок. Также в округе приступили к опиловке деревьев. Специалисты убирают аварийные ветки, которые могут представлять угрозу при сильном ветре. Такой комплексный подход в наведении чистоты — стандарт для всех населенных пунктов Серебряных Прудов. Работы начинаются сразу после схода снега, чтобы как можно скорее привести дворы и общественные пространства округа в надлежащий вид.
Наа 95 дворовых территориях, 53 общественных пространствах и на всех контейнерных площадках работают 58 дворников и 16 машин.
Присоединиться к масштабной уборке может каждый житель. 25 апреля в Московской области пройдет всероссийский субботник.