Почти 150 объектов энергоснабжения модернизировали в Истре с начала года

Специалисты «Россетей» в этом году провели модернизацию и аварийно-ремонтные работы в одиннадцати населенных пунктах округа, для того чтобы минимизировать аварии и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии.

Модернизацию объектов энергоснабжения обсудили на еженедельном заседании регионального правительства под руководством губернатора Андрея Воробьева.

На объектах заменили шестнадцать километров проводов, провели плановый ремонт трансформаторных подстанций, переложили кабельные линии и расчистили трассы от растительности — общая площадь составила двадцать три га.

Работы продолжаются, в данный момент проводится модернизация распределительных подстанций в Карцево, Ламишино, Рубцово и Духанино.

Технические работы в этом году были проведены на тридцати трех электросетевых объектах — в поселке Пионерский, в Истре, Дедовске, Садках, Чеховском, Снегирях и Лучинском. Заменили провода и опоры, кабеля, произвели монтаж муфт, отремонтировали и заменили оборудования на трансформаторных подстанциях.

Также в Истринском округе планируется повысить надежности электроснабжения котельных — с третьей категории на вторую. И сразу на восьми объектах.

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