Почти 150 медработников приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач»

Третий этап премии «Подмосковный врач» завершился в региона, о чем сообщили в Минздраве Московской области. В испытаниях приняли участие 149 специалистов разного профиля.

Профессиональную премию для медработников проводят в Подмосковье уже третий год. На этот раз в испытаниях приняли участие 149 специалистов.

«В этом году мы расширили перечень специальностей, в него вошли детские хирурги и кардиологи, эндокринологи и другие. Сейчас кандидатов оценивает наша экспертная комиссия, которая и определит победителей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Итоги премии планируется озвучить в сентябре. Победители получат денежную выплату в размере 180 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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