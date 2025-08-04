Почти 150 котельных модернизируют в Подмосковье к осени

В рамках Народной программы «Единой России» в 2025 году в Московской области реализуют комплексную программу модернизации теплоснабжения, которая затронет 23,3 тысячи жилых домов и пять тысяч социальных объектов. Улучшения коснутся около 3,7 миллиона жителей региона.

Значительные преобразования происходят и в Ивантеевке. Депутат Государственной думы Сергей Пахомов вместе с секретарем местного отделения партии Максимом Красноцветовым проинспектировали ход капитального ремонта котельной «Заводская».

«Ввод в эксплуатацию теплового пункта позволит устранить возникающие в зимний период проблемы недостаточной температуры горячей воды и отопления в жилых домах», — уточнил он.

Секретарь местного отделения «Единой России» во Власихе Герман Потапчук лично проверил ход работ в микрорайоне Заозерный.

Наибольший объем работ по обновлению котельных запланирован в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелкове, Одинцове и Егорьевске. Реконструкция тепловых сетей пройдет в Солнечногорске, Подольске, Серебряных Прудах, Дмитрове и Одинцовском округе.

«Всего здесь шесть котлов. Один котел заменили в прошлом году, еще один прошел капремонт уже в этом. Сегодня еще два новых котла находятся на стройплощадке и в течение месяца будут установлены», — пояснил Пахомов.

Котельная 1966 года постройки, износ которой составлял 70%, обеспечивает теплом 169 жилых домов и 19 социальных объектов, обслуживая более 20 тысяч человек.

Помимо замены котлов, там проводят работы по химической водоподготовке и замене сетевых насосов. Переход с парового на водогрейный режим позволит оптимизировать расход ресурсов и повысить качество услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в программу на текущий год включили 508 объектов, в том числе 87 котельных, 60 блочно-модульных котельных и 22 центральных тепловых пункта.

В следующем году будут обновлены еще 265 объектов.