Почти 150 компаний представят Подмосковье на международной продуктовой выставке

С 9 по 12 февраля в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет международная выставка продуктов питание. Мероприятие соберет производителей, поставщиков, закупщиков, а также владельцев ресторанов, представителей маркетплейсов и других участников.

Выставка «ПродЭкспо-2026» охватит все основные направления. На площадке можно будет увидеть все — от базовых товаров и напитков до органической продукции. Отдельно представят оборудование для производства, упаковку и различные ингредиенты.

Организаторы сделают особый упор на товары для небольших семей — с маленькой, удобной фасовкой, которая так популярна среди современных покупателей.

На выставку приедут компании со всей России — от Дальнего Востока до Калининграда. Московскую область представят 149 местных производителей. Среди них будут известные бренды «Чаркизово», «Мираторг», «Богородский хладокомбинат», «Би-энд-Би», а также «Сладкий орешек».

Для профессионалов подготовили насыщенную деловую программу. Ее главным событием станет пленарная сессия «Рынок продуктов питания: омниканальность ретейла, регуляторные изменения, новые потребительские тренды».

Также запланированы отдельные мероприятия, в рамках которых эксперты поделятся аналитикой, расскажут о новых технологиях работы с торговыми сетями, системах маркировки и коснутся других вопросов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что на выставке можно будет найти новых деловых партнеров. Корпорация МСП специально проведет B2B-встречи с делегациями из Узбекистана, Киргизии и Венгрии, чтобы помочь компаниям наладить экспорт и импорт.

Регистрация на выставку проходит на официальном сайте.

Для переговоров с иностранными гостями следует подать отдельную заявку по ссылке.