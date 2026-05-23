Почти 150 гектаров лесопарков благоустроят в Истре

Зоны обустроят в Дедовске и в деревне Лечищево. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы партии «Единая Россия».

В Дедовске 40 гектаров заросшего леса с валежником приведут в порядок и облагородят. В «Массовке» уже прорыли траншеи под кабельные линии, сделали основание для дорожек, лыжни и павильонов. В будущем здесь появятся детские и спортивные площадки, кафе, пункт проката и площадка для выгула собак. Лесопарк будет работать круглогодично. Благоустройство завершат уже в этом году.

«Уже в этом году „Массовка“, как „Шишкин лес“ и „Соколиная гора“, станет местом притяжения для всех поколений», — поделилась глава округа Татьяна Витушева.

В деревне Лечищево благоустроят более 100 гектаров. В лесопарке предусмотрены прогулочные маршруты, лыжня, детские и спортивные площадки, парковки с удобными заездами, освещение и видеонаблюдение. Работы планируют закончить до конца осени.

Обустройство лесопарков обсудили на ежедневной встрече глав муниципалитетов с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.